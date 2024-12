Mylène Mackay se confie sur sa toute première grossesse

En entrevue, Mylène a partagé sa joie de devenir maman aux côtés de son conjoint, le chef André Nicolàs Medina. Ce dernier est bien connu à Montréal pour son restaurant Rouge Gorge et pour ses passages à l’émission 5 chefs dans ma cuisine, animée par Marina Orsini. «Nous sommes aux anges. Ce sera mon grand projet pour le début de l’année», a confié l’actrice, tout sourire.

Mylène prévoit savourer ses premiers mois en tant que maman avant de reprendre le chemin des plateaux de tournage pour la troisième saison d’Avant le crash. «Je veux profiter de deux ou trois mois à la maison avec mon fils avant de plonger à nouveau dans mon travail», a-t-elle expliqué au 7 Jours.

Quant à la grossesse, Mylène en parle avec sérénité et émerveillement. «Je trouve ça très peace and love d’être enceinte, ça m’a agréablement surprise», a-t-elle confié. Si le prénom du bébé est déjà choisi, le couple garde ce détail pour eux afin de laisser place à un éventuel changement d’idée. Côté préparatifs, la chambre avance doucement, mais sûrement. Enfin, Mylène ne cache pas ses rêves d’une famille plus grande: «J’aimerais beaucoup avoir un ou deux autres enfants à l’avenir.»