Virginie Coossa raconte ce moment qui a changé sa vie

Virginie Coossa a également expliqué à quel point Musiqueplus a été un excellent tremplin pour sa carrière. Elle a senti qu'elle pouvait être réellement elle-même et prendre des risques devant la caméra.

« Nos patrons nous encouragaient à être flyés, à essayer des affaires, on pouvait s'habiller comme on voulait, le lendemain on pouvait changer de style, il n'y avait pas de barrière. On nous encourageait à essayer des choses. Quand on commence en télévision, ça c'est un luxe ultime. »

On vous invite à découvrir les confidences de Virginie Coossa, Nabi-Alexandre Chartier et Tatiana Polevoy dans Les années Musiqueplus dès maintenant!