Melek d'OD revient sur la soirée où tout à chavirer

Qu’a pensé Melek du baiser entre Cath F. et Félix ?

Même si elle a semblé blessée dans l’émission, elle nous a confié en entrevue qu’elle les voyait ensemble.

«Avec un step back, je comprenais vraiment tout. On ne le voit pas beaucoup dans le show, mais quand Cath F. dit : “Oui, je l’ai embrassé”, mais je pleure et je ris en même temps. C’est juste cocasse. Après Kris dit : “Embrasse-t-il bien?” Je ris pendant que Cath répond. Entre Cath et moi, il n’y a jamais eu de chichi, elle est tellement mature et on est tellement posées. On était rendu à un stade dans l’aventure où c'était correct et elle avait le droit de faire ça.»