Mélanie Maynard est en deuil

Dans un message poignant accompagné de quelques clichés-souvenirs de son chien, Mélanie a exprimé toute la douleur de cette perte.

«Le beau Balthazar est parti au paradis des chiens. Quel vide immense tu nous laisses mon beau grand poilu.

Merci pour toutes ces belles années, tu nous as donné des moments inoubliables.



Ouf, je crois que je n’avais jamais vraiment imaginé l’ampleur et l’intensité d’un deuil canin. Quel grand trou ça laisse, c’est fou…

Pleurer sa vie et ne jamais savoir quand nos yeux et nos mains arrêteront de te chercher…

❤️🐾🐾», confie-t-elle.

Cette perte est d’autant plus douloureuse pour Mélanie et sa famille que Balthazar faisait partie intégrante de leur quotidien. Sa fille, Rosalie Bonenfant, et son fils Louis-Thomas, ont également exprimé leur tristesse sur Instagram.