Maxim Roy revient sur ces moments difficiles: «j'étais pu capable d'avancer»

Dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux par Marie-Claude Barrette, Maxim Roy a révélé qu'elle avait manqué une séance photo parce qu’elle avait tout simplement oublié. C'est l'attachée de presse qui est venue la chercher, car elle était incapable de se lever.

Elle a ajouté: «Je me suis fait réveiller par le téléphone, que je n’étais pas là. C'est l'attachée de presse qui me disait: "t'es où?" Et là, je me suis à pleurer, à pleurer. J'étais pu capable d'avancer. Elle est venue me chercher. Je suis allée à la session de photo. Et j'ai fait: "Je ne suis plus capable." C'était physique, j'étais épuisée.»

