Maxim Roy a passé à un cheveu de changer de métier!

«Mon métier a changé énormément, la façon de faire, la façon de fonctionner. Je me suis sentie un peu perdue un moment donné, et je me suis posé la question à savoir si vraiment je voulais continuer. […] C’est drôle parce que vraiment, j’allais abandonner il y a quelques années. Et j’ai reçu un appel d’un producteur avec qui j’avais déjà travaillé, qui me proposait d’adapter une série pour le Québec avec lui. Une série ukrainienne. Il voulait que je joue dedans, et que je l’aide à produire. Je me suis dit 'Mon Dieu! Il m’attribue des qualités que je ne savais pas que j’avais!’ C’est-à-dire une espèce de potentiel de développement, de compréhension et tout ça.

Puis vraiment, j’allais abandonner. Il y avait un autre métier qui m’intéressait et j’allais le faire. Je me suis alors dit que peut-être que c’est la vie qui me disait ’Tu n'as pas fini, tu as encore des choses à dire, à montrer et à prouver.’ Finalement, j’ai accepté!»

Suite à ces étonnantes confidences, Marie-Claude Barrette a osé demander à Maxim Roy quel était cet autre choix de carrière. Sans donner trop de détails, la comédienne a admis qu'elle était à un cheveu de devenir fonctionnaire:

«C’était au niveau gouvernemental. Dans la culture, mais au niveau gouvernemental. Je ne me présenterais jamais comme politicienne comme tel, mais tout ce qui est derrière… J’aime beaucoup faire rayonner les autres.»

