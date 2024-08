Marie-Claude Barrette sur Mario Dumont: «ç'a pas été un coup de foudre instantané»

Elle explique que leur amour s'est tranquillement développé entre eux. Après une visite en Gaspésie, elle s'est rendu compte qu'elle s'ennuyait de son beau Mario.

«On a travaillé ensemble, pis un moment donné je suis partie dans ma famille en Gaspésie, pis on dirait que je m'ennuyais. C'était vraiment étrange. On se voyait tous les jours et un moment donné on fait quelque chose le soir de sa fête et là, il m'a dit pendant la soirée : "c'est ma fête." On était dans un bar, et il y avait quelqu'un qui vendait des roses, j'en ai acheté une, pis je lui ai donné. Pis quelques semaines après, je suis allée à son appartement [...] et je vois ma fleur dans une bouteille de bière vide.»