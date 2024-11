Marie-Mai enflamme la scène de Belle et Bum, voyez un aperçu

Marie-Mai a mis le feu à l’Olympia pendant le tournage de Belle et Bum comme en témoignent les vidéos de la soirée!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Hier soir avait lieu le tournage de la 500e émission de Belle et Bum et Marie-Mai faisait partie des invités.

La rockeuse a partagé les vidéos de plusieurs fans présents à l’événement et on peut dire que ça semblait être tout un party. On a pu la voir interpréter sa chanson Tout le monde a ses raisons de son nouvel album Sept et elle a même eu l’occasion de chanter avec Grand Corps Malade, un artiste qu’elle admire depuis longtemps.

Ses looks étaient magnifiques comme à l’habitude. On a adoré.