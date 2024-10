Marie-Mai s'ouvre avec vulnérabilité sur le deuil périnatal

Marie-Mai a dévoilé son 7e album, intitulé Sept. Enfin diront plusieurs! Ses fans l’attendent depuis 6 ans. Dans sa carrière, il s’agit de la plus longue période entre deux albums. Nous sommes allés à sa rencontre!

Visionnez l’entrevue ci-dessus!

Aborder son deuil périnatal en chanson

L’un des morceaux les plus chargés de Sept, par son texte et par sa musique, est le titre Combien de temps.

La chanteuse a traversé un deuil périnatal, et elle en fait mention sur son plus récent album: « Je pense que ç'a été la chanson la plus difficile à composer sur cet album-là. Ce que j’aime, c’est que le texte aborde ça justement, de ne pas être capable de trouver les mots. Puis, pendant des mois, il n’y en a pas un qui sortait.»

Un processus de création qui a été long et rempli d’émotions: «Je l’écoutais, puis je revenais. Puis je la mettais de côté, puis je revenais. J’ai vraiment décidé de le faire pour moi d’abord et avant tout. Ce qui est quand même fascinant, c’est que pendant des années, on m’a demandé d’écrire une chanson sur ce sujet-là, puis je me disais : “Eh la la! Comment je pourrais aborder ce sujet-là? Je ne sais pas c’est quoi? Je ne saurais pas par où commencer.” [...] Il a fallu que je le vive pour finalement réaliser qu’il n’y en a pas plus, de mots.»

Son but premier avec cette chanson, c'est de faire du bien à ceux qui ont dû traverser cette épreuve: «Je me suis dit que si par la bande, je pouvais essayer d’être une petite lumière dans des réalités qui sont très très présentes. Il y en a tellement de femmes, beaucoup plus qu’on pense, qui passent à travers ça... fait que je me suis dit que, tant mieux si ça pouvait devenir un phare en quelque sorte.» Découvrez toutes les confidences de la chanteuse dans la vidéo ci-haut.