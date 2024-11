Belle et Bum célèbre sa 500e émission: une soirée historique à ne pas manquer!

Une émission unique en son genre

Depuis 22 saisons, Belle et Bum a su se démarquer par son format chaleureux et inclusif, mettant de l’avant non seulement des artistes bien établis, mais aussi des talents émergents. Cette longévité, un record pour une émission musicale, témoigne de l’importance de la musique à la télévision et du rôle fondamental de cette émission dans la promotion des arts au Québec.

Pour Normand Brathwaite, cette 500e est une célébration collective:

« Le succès de Belle et Bum est un vrai succès collectif. D’abord, il y a les milliers d’artistes et de musiciens et musiciennes qui acceptent de venir sur le plateau pour partager leur passion. Ensuite, il y a le public qui est au rendez-vous depuis 22 ans, signe que les gens ont encore besoin de musique à la télé! – ainsi que toute l’équipe technique et de production, qui réussit chaque semaine des petits miracles, notamment m’aider à pas trop avoir l’air fou. Et finalement Télé-Québec qui, année après année, décide de faire de Belle et Bum LE rendez-vous musical de la télévision. Pour tout ça, 500 fois merci! »

Que vous soyez un fidèle de la première heure ou un curieux qui découvre Belle et Bum pour la première fois, cette 500e émission promet d’être une véritable fête de la musique.