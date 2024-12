Marie-Mai découvre 4 nouveaux candidats de Big Brother Célébrités, voyez sa réaction

On a l'impression que ces trois recrues mystères pourraient être Murphy Cooper, Simon Boulerice et Mathieu Pepper. Mais on peut totalement se tromper!

Et vous, quelles sont vos prédictions pour Big Brother Célébrités, saison 5?

Alerte au changement d'horaire!

Les quotidiennes de Big Brother Célébrités seront diffusées à 19 h 30 du lundi au jeudi sur Noovo et sur noovo.ca. Les galas seront quant à eux présentés les dimanches à 18h30 dès le 12 janvier.