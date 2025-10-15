Marie-Élaine Thibert: voici les dernières nouvelles sur la chanteuse

Début du contenu principal.
Depuis qu’elle nous a été révélée comme finaliste de la toute première saison de Star Académie en 2003, Marie-Élaine Thibert n’a cessé de nous impressionner.
Reconnue pour sa voix puissante et émotive, elle a remporté plusieurs prix et a vendu des centaines de milliers d'albums.
Après plus de 20 ans de carrière, elle continue de briller sur scène avec ses propres chansons et ses interprétations toujours saisissantes.
Marie-Élaine Thibert a marqué les esprits en 2003 lors de la première édition de Star Académie, où sa voix puissante lui a permis d'écouler son premier album à plus de 350 000 exemplaires.
Son parcours, jalonné de huit albums, est richement récompensé par un prix Juno et plusieurs Félix de l'ADISQ.
Elle a collaboré avec les plus grands auteurs-compositeurs québécois et a participé à des événements internationaux prestigieux, dont un duo remarqué avec Céline Dion à Las Vegas.
Aujourd'hui également autrice-compositrice, elle continue de briller sur scène tout en s'impliquant dans diverses causes sociales, notamment comme marraine de la Fondation Rêves d'enfants pendant une décennie.
Montréal, 18 avril 1982
Le signe astrologique de Marie-Élaine Thibert est le Bélier
Marie-Élaine Thibert est en couple avec Rémy Malo qui est aussi son bassiste, chef d’orchestre et arrangeur. Ils ont ensemble une fille, la talentueuse Marie-Félix née en novembre 2012.
Cette dernière a d’ailleurs fait la fierté de sa mère en montant sur la scène de Quel talent! en septembre 2025, impressionnant les juges du haut de ses 12 ans.
