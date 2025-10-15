Marie-Élaine Thibert: voici les dernières nouvelles sur la chanteuse

Le parcours professionnel de Marie-Élaine Thibert

Marie-Élaine Thibert a marqué les esprits en 2003 lors de la première édition de Star Académie, où sa voix puissante lui a permis d'écouler son premier album à plus de 350 000 exemplaires.

Son parcours, jalonné de huit albums, est richement récompensé par un prix Juno et plusieurs Félix de l'ADISQ.

Elle a collaboré avec les plus grands auteurs-compositeurs québécois et a participé à des événements internationaux prestigieux, dont un duo remarqué avec Céline Dion à Las Vegas.

Aujourd'hui également autrice-compositrice, elle continue de briller sur scène tout en s'impliquant dans diverses causes sociales, notamment comme marraine de la Fondation Rêves d'enfants pendant une décennie.

Lieu et date de naissance

Montréal, 18 avril 1982

Signe astrologique

Le signe astrologique de Marie-Élaine Thibert est le Bélier

Les membres de sa famille

Marie-Élaine Thibert est en couple avec Rémy Malo qui est aussi son bassiste, chef d’orchestre et arrangeur. Ils ont ensemble une fille, la talentueuse Marie-Félix née en novembre 2012.

Cette dernière a d’ailleurs fait la fierté de sa mère en montant sur la scène de Quel talent! en septembre 2025, impressionnant les juges du haut de ses 12 ans.

Instagram: @Marie-Élaine Thibert | Facebook: @Marie-Élaine Thibert