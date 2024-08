Émily Bégin se prépare pour son retour sur scène à l'International de Montgolfières de Saint-Jean-Sur-Richelieu et les vidéos qu'elle a partagées nous donnent envie d'y aller!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, depuis quelques jours, Émily Bégin nous partage des vidéos de ses répétitions en vue du moment où elle sera sur la grande scène de l'International de Montgolfières avec les autres membres de la cuvée 2003 de Star Académie.

On a pu la voir, avec ses danseurs, se déhancher sur son hit Légende urbaine qui fête ses 20 ans cette année et ça nous rappelle de bons souvenirs!

On a aussi pu avoir un aperçu de la bande d'académiciens exerçant la fameuse chorégraphie de leur chanson thème et qui est rapidement devenu un succès au Québec: Et c'est pas fini.