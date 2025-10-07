Voici quand vous pourrez revoir la fille de Marie-Élaine Thibert à la télé

Début du contenu principal.
Marie-Félix Malo, la fille de Marie-Élaine Thibert, sera bientôt de retour dans nos écrans!
Comme vous l'avez peut-être vu passer, l'adolescente de 12 ans a épaté tout le monde lors de son passage à Quel talent! cette saison. Elle a interprété la chanson Vampire d'Olivia Rodrigo avec justesse et son charisme a ébloui les juges comme le public.
La fille de Marie-Élaine Thibert passe donc à la deuxième étape de la compétition télé. Elle reviendra à Quel talent! le mardi 14 octobre prochain à 19h30.
Voici le petit mot de Marie-Félix Malo invitant les téléspectateurs à être au rendez-vous:
«L’aventure continue pour moi. Mon prochain passage à l’émission Quel Talent! sera diffusé le mardi 14 octobre prochain sur les ondes de Noovo!»
On a tellement hâte de la revoir sur la grande scène bleue et mauve!
D'ici là, ne manquez pas Quel talent! du lundi au jeudi dès 19h30 sur Noovo. Vous pouvez également regarder l'émission en rattrapage sur Noovo.ca.
Ce matin sur Facebook, Marie-Félix Malo a partagé une nouvelle entrevue accordée au média Ma vie ma région aux côtés de sa maman.
Marie-Élaine Thibert a raconté que sa fille était tellement mordue de Quel talent! pendant la première saison qu'au moment des auditions pour la deuxième saison, elle «ne pouvait plus l'empêcher» de tenter sa chance.
De son côté, Marie-Félix a révélé pourquoi elle avait choisi Vampire d'Olivia Rodrigo pour la première étape de la compétition. Voici un extrait de l'entrevue, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous:
En ce qui concerne la carrière de Marie-Élaine Thibert, elle présentera un spectacle en hommage à Dalida intitulé Parlez-moi d'elle au printemps prochain!
Les deux représentations auront lieu au Cabaret du Casino de Montréal le 2 avril 2026, à 14h et 19h30.
Les billets seront disponibles à compter de ce vendredi 10 octobre dès 10h sur le cabaretducasino.ca.
