Voici quand vous pourrez revoir la fille de Marie-Élaine Thibert à la télé

Marie-Félix Malo, la fille de Marie-Élaine Thibert, sera bientôt de retour dans nos écrans!

Comme vous l'avez peut-être vu passer, l'adolescente de 12 ans a épaté tout le monde lors de son passage à Quel talent! cette saison. Elle a interprété la chanson Vampire d'Olivia Rodrigo avec justesse et son charisme a ébloui les juges comme le public.

La fille de Marie-Élaine Thibert passe donc à la deuxième étape de la compétition télé. Elle reviendra à Quel talent! le mardi 14 octobre prochain à 19h30.

Voici le petit mot de Marie-Félix Malo invitant les téléspectateurs à être au rendez-vous: