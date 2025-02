Marie-Élaine Thibert dévoile un duo surprenant avec cette personnalité!

Un hommage vibrant à Dalida

Marie-Élaine Thibert a voulu rendre hommage à l’icône internationale en revisitant ses plus grands classiques, avec des arrangements modernes et des mélodies puissantes. Ce projet, empreint d’amour et de respect, transporte les auditeurs à travers les époques tout en leur offrant une nouvelle perspective sur ces chansons intemporelles.

Afin de s’imprégner de l’aura de Dalida, Marie-Élaine et son équipe se sont rendus sur la rue d’Orchampt à Paris, où la chanteuse mythique a vécu, pour capturer l’essence du projet à travers une séance photo inspirante.