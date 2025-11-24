Marie-Élaine Thibert souligne la fête de sa «coconut», sa fille Marie-Félix!

Marie-Élaine Thibert a le coeur à la fête aujourd'hui: c'est l'anniversaire de sa grande fille Marie-Félix.

Cette dernière souffle ses 13 bougies en ce 24 novembre 2025. Elle est donc né sous le signe de Feu du Sagittaire!

Avec de nombreuses photos capturées au cours des derniers mois, Marie-Élaine Thibert souhaite un joyeux anniversaire à Marie-Félix Malo. Elle en profite pour révéler son petit surnom affectueux: elle l'appelle sa «coconut»!

Voici l'adorable publication de la vedette soulignant la fête de son adolescente: