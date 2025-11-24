Marie-Élaine Thibert souligne la fête de sa «coconut», sa fille Marie-Félix!

Début du contenu principal.
Marie-Élaine Thibert a le coeur à la fête aujourd'hui: c'est l'anniversaire de sa grande fille Marie-Félix.
Cette dernière souffle ses 13 bougies en ce 24 novembre 2025. Elle est donc né sous le signe de Feu du Sagittaire!
Avec de nombreuses photos capturées au cours des derniers mois, Marie-Élaine Thibert souhaite un joyeux anniversaire à Marie-Félix Malo. Elle en profite pour révéler son petit surnom affectueux: elle l'appelle sa «coconut»!
Voici l'adorable publication de la vedette soulignant la fête de son adolescente:
«13 ans AUJOURD’HUI pour ma Coconut! 13 ans de gros bonheur! Je t’aime», écrit la chanteuse avec de nombreux émojis en forme de coeur.
Utilisez la flèche blanche, située à droite au centre de la publication ci-haut, pour faire défiler toutes les superbes photos du carrousel.
On craque! Et on adore la photo de Marie-Élaine Thibert et Marie-Félix en vacances avec des coiffures coordonnées. On souhaite un fabuleux 13e anniversaire à la jeune chanteuse.
Marie-Félix Malo, la fille de la chanteuse Marie-Élaine Thibert, était sur la scène de Quel talent! cette saison afin de tenter sa chance. Après son audition, elle s'est qualifiée pour la deuxième étape de la compétition.
La jeune fille savait très bien ce qu’elle devait améliorer depuis son audition: Serge Denoncourt lui avait demandé de regarder le public et les juges au lieu du sol lors de sa deuxième performance à l’émission.
Vous aimerez aussi: