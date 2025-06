Marie-Élaine Thibert souligne la fin du primaire de sa fille avec émotion

Fière de sa grande fille, Marie-Élaine a tenu à souligner l’occasion avec un adorable message!

«2024-2025 : à l’école de la Rive (Châteauguay), voyait naître un tout nouveau projet en 6e année : le projet Seconde ère, dont ma fille, Marie-Félix, a grandement bénéficié! 👩🏼‍🏫👩🏻‍🏫👩🏽‍🏫👩‍🏫



Les instigatrices du projet Seconde ère – les enseignantes Mélody Sirois-Boulé, Stéphanie Germain, Stéphanie Leblanc et Anik Vallée – que je REMERCIE DU FOND DU CŒUR! ♥️

Ce projet vise à faciliter la transition vers le secondaire grâce à la mise en place d’un agenda structuré par périodes, à un décloisonnement des matières (CCQ, sciences et univers social), ainsi qu’à des récréations mieux adaptées aux besoins grandissants des élèves.

Ma belle fille d’amour, je suis fière de toi et infiniment reconnaissante envers ces grandes et formidables enseignantes que tu as eues!

Un parcours au primaire comme tous les enfants devraient en avoir la chance! 🙏🏼🥰

#education #projetsecondeère #ecoledelarive @ville.chateauguay

