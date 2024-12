Marie-Élaine Thibert révèle avoir perdu la voix pendant 3 mois

«Hier c’était mon dernier spectacle de l’année! ⛄️❄️⛄️ À 5 minutes de chez moi 😜 c’est l’fun! J’ai retrouvé la voix après presque 3 mois. Je ne pensais même pas pouvoir chanter Noël. Il faut dire que je n’étais pas à mon top mais quand même capable de bien livrer!»

Marie-Élaine Thibert a ensuite tenu à dire merci à toutes les équipes des événements des Fêtes où elle a chanté, et à ses invités. Elle a encensé la Chorale Afrika Intshiyetu, qui lui «rappelle pourquoi elle a voulu devenir chanteuse» et sa choriste Nancy Fortin, sa «coéquipière de voix qui la renverse à chaque fois et qui est une âme extraordinaire.»

La chanteuse populaire a également lancé des fleurs à sa fille, Marie-Felix, «qui fait son numéro comme si la nervosité et l’angoisse n’existaient pas». Marie-Élaine Thibert lui affirme qu'elle aurait aimé être comme elle à son âge. On craque!

La chanteuse conclut en souhaitant de joyeuses fêtes à son public adoré. Nous lui rendons la pareille!