Marie-Claude Savard se fait voler sa voiture et part à la poursuite des malfaiteurs

Marie-Claude Savard a raconté en direct à la radio le vol de sa voiture.
L’animatrice de Midi Fun à Énergie a expliqué qu’en sortant d’un restaurant du centre-ville de Montréal, elle a réalisé avec surprise que son véhicule n’était tout simplement plus à l’endroit où elle l’avait laissé.
L’animatrice raconte à ses collègues que, pendant qu’elle attendait l’arrivée des policiers, elle a décidé de vérifier la localisation de son véhicule grâce au système de repérage.
«Là, je me rends compte que mon char est à 6 coins de rue de là. C'est comme pour que je m'en retienne pour pouvoir courir après le char.»
Son premier réflexe a aussi été de prévenir des témoins de la situation : elle a aussitôt écrit à ses collègues Peter MacLeod et Pierre Pagé pour les avertir, leur demandant même d’appeler quelqu’un si jamais elle ne revenait pas à temps pour l’émission du lendemain.
«Je viens de me faire voler mon char au centre-ville. Je suis à la poursuite des malfaiteurs via la géolocalisation. Si je rentre pas demain, faites un appel à tous.»
Finalement, elle a retrouvé sa voiture au coin de rue indiqué sur la carte, sans personne aux alentours. «Après ça, le constable de police est arrivé sur les lieux, il était pas content que je sois partie chercher mon char. Mais là, j'ai dit, écoutez, ça faisait une heure et quart qu'on attendait au coin de la rue.»