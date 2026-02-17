Marie-Claude Savard se fait voler sa voiture et part à la poursuite des malfaiteurs

L’animatrice raconte à ses collègues que, pendant qu’elle attendait l’arrivée des policiers, elle a décidé de vérifier la localisation de son véhicule grâce au système de repérage.

«Là, je me rends compte que mon char est à 6 coins de rue de là. C'est comme pour que je m'en retienne pour pouvoir courir après le char.»

Son premier réflexe a aussi été de prévenir des témoins de la situation : elle a aussitôt écrit à ses collègues Peter MacLeod et Pierre Pagé pour les avertir, leur demandant même d’appeler quelqu’un si jamais elle ne revenait pas à temps pour l’émission du lendemain.

«Je viens de me faire voler mon char au centre-ville. Je suis à la poursuite des malfaiteurs via la géolocalisation. Si je rentre pas demain, faites un appel à tous.»

