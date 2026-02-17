Après la mairie, Valérie Plante dévoile ses nouvelles ambitions

Valérie Plante annonce une belle nouvelle professionnelle en cette semaine de février. L'ancienne mairesse de Montréal, qui a évolué à l'ombre des caméras au cours des derniers mois, est prête à revenir à l'avant-scène.

Cette fois-ci, ce ne sera en politique.

Valérie Plante a joint l'agence d'artistes Mo’fat management. Voici la publication annonçant l'arrivée de la célèbre Québécoise ainsi qu'un petit mot sur les services qu'elle offrira au sein de l'agence: