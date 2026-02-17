Après la mairie, Valérie Plante dévoile ses nouvelles ambitions

Début du contenu principal.
Valérie Plante annonce une belle nouvelle professionnelle en cette semaine de février. L'ancienne mairesse de Montréal, qui a évolué à l'ombre des caméras au cours des derniers mois, est prête à revenir à l'avant-scène.
Cette fois-ci, ce ne sera en politique.
Valérie Plante a joint l'agence d'artistes Mo’fat management. Voici la publication annonçant l'arrivée de la célèbre Québécoise ainsi qu'un petit mot sur les services qu'elle offrira au sein de l'agence:
«Écriture, conférences, documentaires : elle se laisse interpeller par toute proposition alliant pertinence, originalité et sensibilité.»
Valérie Plante est donc ouverte aux projets artistiques et médiatiques. Nous avons bien hâte de voir sur quoi elle planchera en 2026!
Rappelons que la politicienne et anthropologue de formation a dirigé la ville de Montréal pendant 8 ans. Elle est diplômée d’honneur de l’Université de Montréal et récipiendaire du prix Jean‑Paul‑L’Allier.
Dans sa vie personnelle, Valérie Plante profite pleinement de son départ de la mairie de Montréal. Après huit ans à la tête de la métropole, elle a choisi de s’offrir une escapade au soleil du Brésil avec son conjoint.
Valérie Plante et son amoureux des 28 dernières années ont profité de leur voyage pour renouveler leurs vœux de mariage. Le couple s’était uni une première fois il y a 20 ans, alors qu’ils étaient déjà parents d’Émile et que Valérie était enceinte de leur deuxième garçon, Gaël.
