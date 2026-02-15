Mariage surprise pour Maya Hawke de Stranger Things

Début du contenu principal.
C’est une nouvelle qui a pris tout le monde de court: Maya Hawke et Christian Lee Hutson se sont mariés lors d’une cérémonie surprise tenue le jour de la Saint-Valentin, le samedi 14 février dernier.
L’actrice de 27 ans et le musicien de 35 ans ont officialisé leur union dans l’intimité, entourés de leurs proches. Parmi les invités figuraient notamment les célèbres parents de la mariée, Ethan Hawke et Uma Thurman, tous deux présents pour célébrer ce moment marquant de la vie de leur fille adorée!
Plusieurs amis de Maya issus de la série Stranger Things ont également assisté à l’événement, dont Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton et Joe Keery. Une réunion rare qui a ajouté une touche émotive à cette journée déjà chargée de symboles!
Pour l’occasion, Maya portait une robe de mariée blanche accompagnée d’un manteau d’hiver surdimensionné à la texture vaporeuse, tandis que Christian Lee Hutson avait opté pour un tuxedo classique. Uma Thurman, mère de la mariée, était vêtue d’une élégante robe bleu pâle assortie à ses chaussures, alors qu’Ethan Hawke avait choisi un ensemble entièrement noir.
Maya est la fille unique d’Ethan Hawke et d’Uma Thurman, mariés de 1998 à 2005. Leur fils Levon Roan Thurman-Hawke était également présent à la cérémonie.
Christian Lee Hutson avait confirmé leurs fiançailles l’an dernier, lors d’une entrevue radiophonique, quelques mois avant que Maya Hawke soit photographiée à New York arborant une bague ornée d’un diamant. Le couple avait ensuite fait une rare apparition sur le tapis rouge au printemps, lors de la première de John Proctor Is the Villain, à New York, où Maya était venue soutenir son amie Sadie Sink.
Leur histoire d’amour est étroitement liée à la musique! Maya et Christian se sont rencontrés il y a plusieurs années en studio. Le musicien, basé à New York, a assuré la première partie de Phoebe Bridgers en tournée entre 2022 et 2023, et a collaboré à l’album Chaos Angel de Maya Hawke, paru en 2024.
Aujourd’hui mariés, Maya Hawke et Christian Lee Hutson poursuivent leur route à la fois comme partenaires de vie et collaborateurs artistiques!
Longue vie aux mariés!
