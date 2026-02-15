Mariage surprise pour Maya Hawke de Stranger Things

C’est une nouvelle qui a pris tout le monde de court: Maya Hawke et Christian Lee Hutson se sont mariés lors d’une cérémonie surprise tenue le jour de la Saint-Valentin, le samedi 14 février dernier.

L’actrice de 27 ans et le musicien de 35 ans ont officialisé leur union dans l’intimité, entourés de leurs proches. Parmi les invités figuraient notamment les célèbres parents de la mariée, Ethan Hawke et Uma Thurman, tous deux présents pour célébrer ce moment marquant de la vie de leur fille adorée!