Marc Dupré reporte un concert de sa tournée pour raison de santé

Mauvaise surprise pour les fans de Marc Dupré de la Montérégie!
Le chanteur devait monter sur la scène de la salle Desjardins de Sainte-Hyacinthe ce vendredi, dans le cadre de sa tournée Parce que ce soir...
Malheureusement, il a dû annoncer sur ses réseaux sociaux qu’il ne pourrait pas assurer la représentation, victime d’un virus qui l’empêche de chanter.
Sur Instagram, il a pris la peine d’écrire quelques mots pour expliquer la situation:
« Cher public de St-Hyacinthe, je suis désolé de vous annoncer que je dois reporter le spectacle de ce soir dû à un virus 😔 J’ai fait tout en mon possible pour être en mesure de faire le spectacle ce soir, mais malheureusement ma voix n’est pas au rendez-vous. [...] Extrêmement désolé du désagrément, Marc xx », dévoile-t-il, peiné.
Reporter un spectacle n’est jamais une décision facile pour un artiste! Au-delà de la déception des spectateurs, cela implique aussi une logistique importante pour l’organisation. Mais la voix étant l’outil principal d’un chanteur, Marc n’a pas eu d’autre choix que de prioriser sa santé et son rétablissement!
Que les fans se rassurent: le chanteur sera de retour à Sainte-Hyacinthe le 18 juin prochain. Les détenteurs de billets peuvent conserver leur place pour cette nouvelle date ou demander un remboursement via la billetterie et le service à la clientèle du site officiel de Marc Dupré.
Lancé en septembre dernier, le spectacle Parce que ce soir a rapidement séduit le public. Marc y revisite ses plus grands succès, des débuts de sa carrière à aujourd’hui, offrant une soirée riche en émotions et en énergie. Ce retour à la chanson fait suite à son incursion remarquée dans l’humour, qui avait surpris et charmé bien des spectateurs!
