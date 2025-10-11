Marc Dupré reporte un concert de sa tournée pour raison de santé

Sur Instagram, il a pris la peine d’écrire quelques mots pour expliquer la situation:

« Cher public de St-Hyacinthe, je suis désolé de vous annoncer que je dois reporter le spectacle de ce soir dû à un virus 😔 J’ai fait tout en mon possible pour être en mesure de faire le spectacle ce soir, mais malheureusement ma voix n’est pas au rendez-vous. [...] Extrêmement désolé du désagrément, Marc xx », dévoile-t-il, peiné.

Reporter un spectacle n’est jamais une décision facile pour un artiste! Au-delà de la déception des spectateurs, cela implique aussi une logistique importante pour l’organisation. Mais la voix étant l’outil principal d’un chanteur, Marc n’a pas eu d’autre choix que de prioriser sa santé et son rétablissement!