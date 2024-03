Maïka Desnoyers surprend ses fans: «Je peux enfin vous annoncer le projet sur lequel je travaille»

Dans une récente publication sur ses réseaux sociaux, Maïka partage la nouvelle avec ses abonnés, révélant qu'elle travaille sur ce projet depuis près d'un an.

Dans son message, Maïka décrit son nouveau livre comme étant à mi-chemin entre un livre de croissance personnelle et un carnet de bord. Elle partage ses prises de conscience et ses apprentissages personnels, qui l'ont aidée à s'accepter telle qu'elle est et à s'aimer un peu plus chaque jour. À travers sa propre quête de bien-être, elle souhaite inspirer les femmes qui, comme elle, aspirent à s'aimer pleinement, à chaque instant de leur vie.