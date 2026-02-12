Luc Poirier se transforme en Cupidon: «Tout le monde mérite l'amour»

À l'aube de la Saint-Valentin, le millionnaire Luc Poirier a envie d'aider les célibataires à trouver l'amour!

Sans aucune motivation financière, l'ex-participant d'Occupation Double 2008 a eu envie de créer des liens entre ses abonnés sur ses réseaux sociaux. Après tout, comme il le dit si bien, tout le monde mérite l'amour!

Luc Poirier souhaite à ses milliers de fans de trouver leur douce moitié rapidement et pour ce faire, il lance une invitation aux célibataires.