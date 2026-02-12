Luc Poirier se transforme en Cupidon: «Tout le monde mérite l'amour»

Début du contenu principal.
À l'aube de la Saint-Valentin, le millionnaire Luc Poirier a envie d'aider les célibataires à trouver l'amour!
Sans aucune motivation financière, l'ex-participant d'Occupation Double 2008 a eu envie de créer des liens entre ses abonnés sur ses réseaux sociaux. Après tout, comme il le dit si bien, tout le monde mérite l'amour!
Luc Poirier souhaite à ses milliers de fans de trouver leur douce moitié rapidement et pour ce faire, il lance une invitation aux célibataires.
L'époux d'Isabelle Gauvin de Survivor Québec a publié une photo de lui tenant une grosse pancarte rose indiquant aux célibataires de «se manifester en commentaires» et de se présenter.
Les personnes seules en quête de l'amour pourront ainsi parcourir les différents commentaires et joindre ceux et celles qui les intéressent!
Voici l'appel à tous les célibataires de Luc Poirier pour la Saint-Valentin:
«Tout le monde mérite l’amour avec un grand A comme Isabelle et moi!
Célibataires?
Pourquoi ne pas transformer les commentaires de cette publication en occasion de rencontrer LA bonne personne pour vous. Qui sait, la magie de la Saint-Valentin va peut-être opérer»
En trois heures seulement, on comptait près de 2000 commentaires sur Facebook et plus d'une centaine sur Instagram. La magie semble opérer!
Nous avons bien hâte de voir la suite de cette opération Cupidon signée Luc Poirier!
Dans sa nouvelle émission mêlant aventures de luxe et sensations fortes, Le meilleur des deux mondes, Luc Poirier s'est ouvert sur ses débuts avec son épouse.
Le millionnaire s'est entre autres rappelé le moment où il a dû conquérir Isabelle Gauvin. Il a expliqué qu'il avait «tenu bon, même s'il n’avait pas d’espoir bin bin», mais qu'il «y croyait».
Vous pouvez revoir ses confidences par ici.
