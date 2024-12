Emily Bégin annonce une saison de looks sublimes avec ce veston court qui dévoile ses jambes à l’infini

L’animatrice portait un veston bleu royal assez foncé avec des motifs colorés. Le vêtement à épaulettes était juste un peu large et sa longueur laissait paraître les jambes longues et musclées de la sportive. Si ce look est prédicateur des prochains, on peut s’attendre à de merveilleuses surprises de gala en gala.

On a aussi adoré voir la petite vidéo de Pierre Lapointe qui nous emmène dans sa journée. On a pu avoir accès aux coulisses du dévoilement. D’ailleurs, la nouvelle mouture a l’air plus que prête à embarquer dans la grande aventure qu’est Star Académie.

On est impatients de voir le tout premier gala!

Vous aimerez aussi: