Cet influenceur chouchou du public pourrait bientôt rejoindre Star Académie!

Mais la grande surprise de la soirée? L’annonce des 18 candidats en lice pour intégrer l’Académie. Parmi eux, une personnalité a rapidement attiré l’attention: Marc-Antoine Delage, un influenceur bien connu et très apprécié du public (122 000 followers sur Instagram et 611 000 abonnés sur Tik Tok). Son parcours dynamique sur les réseaux sociaux et son charisme naturel font déjà beaucoup parler et plusieurs se demandent s’il pourrait se tailler une place parmi les futurs Académiciens!