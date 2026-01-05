Les Testeurs: voici quand Étienne Boulay et Patrice Bélanger seront de retour en ondes

Début du contenu principal.
Patrice Bélanger et Étienne Boulay sont de retour pour une nouvelle saison de Les testeurs.
Dès ce lundi 5 janvier à 20h sur les ondes de Noovo et sur Crave, les deux animateurs mettront à l’épreuve des expériences tantôt psychologiques, tantôt physiques, parfois complètement absurdes, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.
Comme l’an dernier, Étienne et Patrice pourront compter sur la participation de plusieurs visages connus pour relever leurs défis.
Parmi les invités attendus cette saison: Danick Martineau, Christine Morency, Kim Rusk, Éléonore Lagacé, et bien d’autres, prêts à mettre leurs capacités à l’épreuve.
En plus du retour des Testeurs, cette semaine marque aussi celui de L’amour est dans le pré pour une 14e saison. Encore une fois, cinq agriculteurs accueilleront des prétendants et des prétendantes sur leur ferme dans l’espoir de trouver l’amour, dès ce jeudi à 20 h.
Autre nouveauté à surveiller: Nuls en chefs, animée par Arnaud Soly, prendra l’antenne dès mercredi à 20 h. Anne-Élisabeth Bossé, Danick Martineau, Geneviève Schmidt, Jean-Thomas Jobin, Jo Cormier, Katherine Levac, Math Duff, Matthieu Pepper, Mélanie Maynard, Pascale Renaud-Hébert, Phil Roy et Réal Béland y mettront leurs aptitudes culinaires à rude épreuve.
Les plus grands fans de Big Brother Célébrités attendaient ce moment avec impatience: c'est ce soir, à l'émission spéciale des Gérants d'estrade, que l'identité de la deuxième célébrité de la sixième saison de la téléralité était annoncée.
