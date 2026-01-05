Les Testeurs: voici quand Étienne Boulay et Patrice Bélanger seront de retour en ondes

Patrice Bélanger et Étienne Boulay sont de retour pour une nouvelle saison de Les testeurs.

Dès ce lundi 5 janvier à 20h sur les ondes de Noovo et sur Crave, les deux animateurs mettront à l’épreuve des expériences tantôt psychologiques, tantôt physiques, parfois complètement absurdes, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.