«Pas peu fier»: Patrice Bélanger réagit à l’annonce de son rôle dans Antigang

Patrice Bélanger a réagi suite à l’annonce de son rôle dans la quotidienne qui nous captivera tous dès l’automne, Antigang.
Dans une publication déposée sur Instagram et montrant la bande-annonce le mettant entre autres en vedette, l’animateur et comédien a fait le point.
Réagissant d’abord à la fin de la vidéo avec humour, affirmant «han? Je suis dans Antigang?», il a ensuite fait un hommage à ce beau projet, en légende de l’extrait.
Patrice Bélanger a effectivement écrit:
«Pas peu fier de faire partie de la distribution de Antigang, la nouvelle quotidienne de Fabienne Larouche.
Une série forte, vraiment bien écrite par Nadine Bismuth, chapeautée par nul autre que Luc Dionne.
Un honneur de donner la réplique à une distribution toute étoile, avec entre autres Patrice Robitaille, Fabien Cloutier, Vincent Gratton, Catherine Trudeau, Karine Gonthier-Hyndman, Sébastien Ricard, Léane Labrèche-Dor, Olivier Gervais-Courchesne, pour ne nommer que ceux-là!🤩
Ça part le 8 septembre sur ICI TÉLÉ.»
Patrice Bélanger interprétera le rôle d’un sergent de la gendarmerie dans la série Antigang où on plongera dans les enquêtes visant à faire tomber des têtes dirigeantes de gangs criminelles.
Je rappelle que la première semaine, dès le 8 septembre, nous permettra de bien plonger dans l’univers d’Antigang avec la présentation de 4 épisodes d’une heure plutôt que le 30 minutes habituel.