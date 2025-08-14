«Pas peu fier»: Patrice Bélanger réagit à l’annonce de son rôle dans Antigang

Patrice Bélanger a réagi suite à l’annonce de son rôle dans la quotidienne qui nous captivera tous dès l’automne, Antigang.

Dans une publication déposée sur Instagram et montrant la bande-annonce le mettant entre autres en vedette, l’animateur et comédien a fait le point.

Réagissant d’abord à la fin de la vidéo avec humour, affirmant «han? Je suis dans Antigang?», il a ensuite fait un hommage à ce beau projet, en légende de l’extrait.