Patrice Bélanger se déhanche dans cette hilarante parodie de Quel talent!

Avez-vous vu passer la vidéo virale de Quel talent! cette semaine?
Le duo Éclectique Électrique, qui a offert une performance tellement étrange et survoltée que Rachid Badouri en est tombé en bas de sa chaise, a créé un véritable buzz sur le Web. La preuve: leur numéro a été visionné plus de 11 millions de fois sur les réseaux sociaux!
L'équipe de La gang du matin au 107,3 Rouge à Montréal ont adoré cette performance, si bien qu'ils ont décidé de la parodier.
Patrice Bélanger et Marie-Josée Gauvin ont imité les deux artistes, alors que Félix-Antoine Tremblay, Jean-René Dufort et Audréanne Cabana se sont glissés dans la peau des juges de Quel talent!
Le résultat est hilarant, et les mouvements de danse de Patrice Bélanger valent de l'or! Voici la parodie, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo instagram ci-dessous:
«Suite au succès mondial de Éclectique Électrique, la gang du matin du 107,3 Rouge n'avait pas d'autre choix que de refaire sa propre version», écrit l'équipe avec la parodie.
C'est savoureux!
Les deux artistes qui se sont présentées en tant que Maggie et Jackie se nomment en réalité Rosalie Lacroix et Élizabeth Grondin. Elles sont toutes les deux humoristes de la relève. Voici leur performance en entier:
L'émission est présentée du lundi au jeudi à 19h30 sur les ondes de Noovo.