Sans retenue, Patrice Bélanger répond aux critiques de Koriass

Mais attendez, on va commencer par s’offrir un peu de contexte. Plus tôt dans la journée de jeudi, le rappeur s’est d’abord adressé à l’animateur, commentant son «obsession» pour la chanson Gangsta’s Paradise.

Avec humour, il a déposé un extrait montrant Patrice Bélanger sur scène lors d’un événement, rappant comme si sa vie en dépendait sur scène.

La critique de Koriass: il s’agit de la même chanson qu’il a maintes fois reprise dans différents contextes, lui qui a ajouté une petite pointe sur la façon dont il tient son micro.

Voici son commentaire: