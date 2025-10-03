Sans retenue, Patrice Bélanger répond aux critiques de Koriass

Début du contenu principal.
Patrice Bélanger a répondu sans détour aux critiques de Koriass, s’adressant à lui dans une story déposée sur Instagram.
Mais attendez, on va commencer par s’offrir un peu de contexte. Plus tôt dans la journée de jeudi, le rappeur s’est d’abord adressé à l’animateur, commentant son «obsession» pour la chanson Gangsta’s Paradise.
Avec humour, il a déposé un extrait montrant Patrice Bélanger sur scène lors d’un événement, rappant comme si sa vie en dépendait sur scène.
La critique de Koriass: il s’agit de la même chanson qu’il a maintes fois reprise dans différents contextes, lui qui a ajouté une petite pointe sur la façon dont il tient son micro.
Voici son commentaire:
Quelques heures plus tard, Patrice Bélanger n’a pas manqué de formuler une réponse sur le même ton humoristique, lançant à son tour quelques pointes au rappeur.
On est fans de l’humour des deux artistes et du sens de la répartie de Patrice Bélanger qui ne se gêne pas pour revenir sur la critique de son collègue du showbiz.
