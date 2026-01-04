Début du contenu principal.
Les plus grands fans de Big Brother Célébrités attendaient ce moment avec impatience: c'est ce soir, à l'émission spéciale des Gérants d'estrade, que l'identité de la deuxième célébrité de la sixième saison de la téléralité était annoncée.
Après l'annonce de Normand Damour, on a appris que le chanteur William Cloutier intègrera aussi la maison prisée.
Il s'agissait d'un secret de Polichinelle. Lors du tournage de l'émission En route vers Big Brother Célébrités, tous les analystes des Gérants d'estrade ont été évacués du plateau afin que l'animatrice, Marie-Josée Gauvin, puisse découvrir devant les caméras l'identité de cette nouvelle célébrité.
Lors du tournage, William avait été caché et cammouflé jusqu'à la dernière minute. Marie-Josée nous explique la scène juste ici:
C'est en effet ce soir que les téléspectateurs ont pu découvrir que William était au coeur de cette grande mise en scène!
Rappelons que, avant sa grande victoire à Star Académie en 2021, Cloutier a été membre de l’équipe gagnante de la téléréalité Mixmania en 2012. Ici et en Europe, William assure le rôle de Johnny Rockfort dans la célèbre comédie musicale Starmania.
On apprend par ailleurs que, ne pouvant compter sur sa voix pour gagner la compétition, le charmant chanteur serait «prêt à se salir les mains»...
L'émission qui analyse les événements et les stratégies de Big Brother Célébrités sera de nouveau animée par Marie-Josée Gauvin. À ses côtés, on retorouvera l’humoriste Martin Vachon, qui a déjà participé à la téléréalité.
Les analystes qui participeront à l’émission sont Alexandre Aussant, Coco Belliveau, Sinem Kara et Daniel Savoie.
La saison six de Big Brother Célébrités débute le 11 janvier prochain, à Noovo et sur Crave.
Recommandé pour vous: