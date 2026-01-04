Les plus grands fans de Big Brother Célébrités attendaient ce moment avec impatience: c'est ce soir, à l'émission spéciale des Gérants d'estrade, que l'identité de la deuxième célébrité de la sixième saison de la téléralité était annoncée.

Après l'annonce de Normand Damour, on a appris que le chanteur William Cloutier intègrera aussi la maison prisée.