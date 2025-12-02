Nuls en chef: voyez l'hilarante bande-annonce de l'émission d'Arnaud Soly

Début du contenu principal.
La bande-annonce de la nouvelle émission de cuisine d'Arnaud Soly est enfin sortie!
Dans ce concept éclaté, 12 humoristes et comédiennes s'affronteront dans une grande compétition culinaire. Seul bémol: ils sont très mauvais en cuisine!
Casserole au fond collé, mise en place ratée, saveur de brûlé et pâtes beaucoup trop al dente; les vedettes nous en feront voir de toutes les couleurs.
L'animateur Arnaud Soly, de son côté, sera responsable de guider ses apprentis dans cette émission intitulée Nuls en chefs.
Dans la bande-annonce dévoilée aujourd'hui, on découvre des stars québécoises découragées ou en panique devant les défis culinaires qui les attendent.
On comprend aussi que des invités surprises feront de brèves apparitions, comme Martin Matte et Julie Snyder. La participation de cette dernière sera... flamboyante!
Voici les premières images de Nuls en chef:
En une minute et demie seulement, ces terribles cuisiniers nous ont fait rire aux éclats. On a trop hâte de découvrir la suite en janvier.
Voici la liste complète des invités de l'humoriste dans cette compétition culinaire pas ordinaire:
Nuls en chef, animé par Arnaud Soly, sera diffusé dès le 7 janvier 20h sur Noovo et sur Crave.
