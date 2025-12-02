Nuls en chef: voyez l'hilarante bande-annonce de l'émission d'Arnaud Soly

La bande-annonce de la nouvelle émission de cuisine d'Arnaud Soly est enfin sortie!

Dans ce concept éclaté, 12 humoristes et comédiennes s'affronteront dans une grande compétition culinaire. Seul bémol: ils sont très mauvais en cuisine!

Casserole au fond collé, mise en place ratée, saveur de brûlé et pâtes beaucoup trop al dente; les vedettes nous en feront voir de toutes les couleurs.

L'animateur Arnaud Soly, de son côté, sera responsable de guider ses apprentis dans cette émission intitulée Nuls en chefs.