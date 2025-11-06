Patrice Bélanger était TRÈS bien accompagné à la première de Pierre-Yves Roy-Desmarais

Début du contenu principal.
Hier soir avait lieu la grande première du nouveau spectacle de Pierre-Yves Roy-Desmarais.
Pour l’occasion, Patrice Bélanger s’est déplacé avec sa famille afin d’assister à la performance de l’humoriste.
Accompagné de son amoureuse Marie-Claude et de leurs jumeaux Samuel et Olivier, Patrice Bélanger a pris la pose sur le tapis rouge du spectacle Une année en un an.
Toute la famille semblait ravie d’assister à cette soirée. Sur la photo partagée sur Instagram, Patrice a écrit: «Gros merde Pierre-Yves! (On sait déjà que ça va être trop drôle)»
Pierre-Yves Roy-Desmarais entamera une grande tournée à travers le Québec pour présenter son tout nouveau spectacle.
Après une série de représentations complètes à Brossard les 20, 21 et 22 novembre 2025 au Théâtre Manuvie, l’humoriste se déplacera ensuite à Québec les 28 et 29 novembre à la Salle Albert-Rousseau, avant de poursuivre à Victoriaville les 12 et 13 décembre au Carré 150.
Il sera de retour à Québec le 10 janvier 2026, puis à Sainte-Thérèse le 14 janvier au Théâtre Lionel-Groulx.