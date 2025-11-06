Patrice Bélanger était TRÈS bien accompagné à la première de Pierre-Yves Roy-Desmarais

Accompagné de son amoureuse Marie-Claude et de leurs jumeaux Samuel et Olivier, Patrice Bélanger a pris la pose sur le tapis rouge du spectacle Une année en un an.

Toute la famille semblait ravie d’assister à cette soirée. Sur la photo partagée sur Instagram, Patrice a écrit: «Gros merde Pierre-Yves! (On sait déjà que ça va être trop drôle)»