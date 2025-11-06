Passer au contenu principal
Patrice Bélanger était TRÈS bien accompagné à la première de Pierre-Yves Roy-Desmarais

Hier soir avait lieu la grande première du nouveau spectacle de Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Pour l’occasion, Patrice Bélanger s’est déplacé avec sa famille afin d’assister à la performance de l’humoriste.

© Karine Paradis

Accompagné de son amoureuse Marie-Claude et de leurs jumeaux Samuel et Olivier, Patrice Bélanger a pris la pose sur le tapis rouge du spectacle Une année en un an.

Toute la famille semblait ravie d’assister à cette soirée. Sur la photo partagée sur Instagram, Patrice a écrit: «Gros merde Pierre-Yves! (On sait déjà que ça va être trop drôle)»

© Instagram - Patrice Bélanger

Pierre-Yves Roy-Desmarais entamera une grande tournée à travers le Québec pour présenter son tout nouveau spectacle.

Après une série de représentations complètes à Brossard les 20, 21 et 22 novembre 2025 au Théâtre Manuvie, l’humoriste se déplacera ensuite à Québec les 28 et 29 novembre à la Salle Albert-Rousseau, avant de poursuivre à Victoriaville les 12 et 13 décembre au Carré 150.

Il sera de retour à Québec le 10 janvier 2026, puis à Sainte-Thérèse le 14 janvier au Théâtre Lionel-Groulx.

Découvrez toutes ses dates de spectacle ici! 

