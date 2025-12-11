On sait enfin qui accompagnera Marie-Josée Gauvin après les galas de Big Brother

Début du contenu principal.
On a appris une bonne nouvelle: Marie-Josée Gauvin sera de retour à la barre de Big Brother: les Gérants d’estrade, l'émission qui analyse les événements et les stratégies de Big Brother Célébrités. L’animatrice sera accompagnée de son co-animateur, l’humoriste Martin Vachon, qui a déjà participé à Big Brother Célébrités.
Ce midi, on a également découvert l’identité des 4 analystes qui participeront à l’émission avec Marie-Josée et Martin! Il s’agit de Alexandre Aussant, Coco Belliveau, Sinem Kara et Daniel Savoie.
Bien que la saison 6 de Big Brother Célébrités débute le 11 janvier prochain, une émission spéciale de Big Brother: les Gérants d’estrade sera diffusée le 4 janvier à 19h30 sur Noovo et sur Crave, En route vers Big Brother Célébrités. Lors de cette dernière, on pourra aussi découvrir l’identité d’un.e joueur ou joueuse qui participera à la nouvelle saison de Big Brother Célébrités.
Les Gérants d'estrade revient dans une formule améliorée. On nous promet entre autres des débats enflammés! On a vraiment hâte de découvrir ce que Marie-Josée, Martin et leurs analystes nous réservent pour cette nouvelle saison.
On a découvert l’identité du premier joueur de la saison 6 de Big Brother Célébrités lors de l’émission spéciale Big Brother, le Noovo réveillon.
C’est le comédien Normand D’Amour qui est notamment connu pour son rôle de Pascal St-Cyr dans STAT. Il est aussi un grand passionné de jeux de société et le fondateur de Randolph.
On peut dire qu’il a un profil parfait de joueur de Big Brother!
Lisez tous les détails sur ce dévoilement juste ici.
