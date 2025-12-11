On sait enfin qui accompagnera Marie-Josée Gauvin après les galas de Big Brother

On a appris une bonne nouvelle: Marie-Josée Gauvin sera de retour à la barre de Big Brother: les Gérants d’estrade, l'émission qui analyse les événements et les stratégies de Big Brother Célébrités. L’animatrice sera accompagnée de son co-animateur, l’humoriste Martin Vachon, qui a déjà participé à Big Brother Célébrités.

Ce midi, on a également découvert l’identité des 4 analystes qui participeront à l’émission avec Marie-Josée et Martin! Il s’agit de Alexandre Aussant, Coco Belliveau, Sinem Kara et Daniel Savoie.