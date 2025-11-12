Rare entrevue pour Maïka Desnoyers et Étienne Boulay

Début du contenu principal.
Maïka Desnoyers a reçu un invité qu'elle connaît très bien cette semaine à son balado C'est quoi ton style.
Il s'agit de son amoureux des 12 dernières années, Étienne Boulay!
Alors qu'on les voit souvent ensemble sur les tapis rouges et dans les événements mondains, il est plutôt rare que le couple soit en entrevue ensemble dans les médias.
Maïka Desnoyers était très heureuse qu'il accepte son invitation et a partagé la bonne nouvelle dans une story Instagram:
Pendant une heure et demie, la star québécoise et sa coanimatrice Bianca Savoie ont discuté de nombreux sujets avec Étienne Boulay.
En toute transparence, ils ont abordé leur vie de couple, l'entrepreneuriat, leur dynamique ainsi que leur vision de la famille.
Au cours de la discussion, l'ex-footballeur professionnel a entre autres lancé des fleurs à la mère de ses deux filles:
«Maïka c'est la meilleure personne que je connaisse. On peut toujours compter sur elle. Même dans des chicanes où j'ai cr*ssement tord, je lui explique mon chemin de pensées en lui disant que je sais que ce n'est pas correct, mais voici d'où ça vient, et elle a la capacité de l'écouter quand même.»
Envie d'en savoir plus?
On vous invite à écouter cet épisode du balado C'est quoi ton style avec Maïka Desnoyers et Étienne Boulay dans la vidéo ci-dessous:
