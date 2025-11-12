Rare entrevue pour Maïka Desnoyers et Étienne Boulay

Maïka Desnoyers a reçu un invité qu'elle connaît très bien cette semaine à son balado C'est quoi ton style.

Il s'agit de son amoureux des 12 dernières années, Étienne Boulay!

Alors qu'on les voit souvent ensemble sur les tapis rouges et dans les événements mondains, il est plutôt rare que le couple soit en entrevue ensemble dans les médias.

Maïka Desnoyers était très heureuse qu'il accepte son invitation et a partagé la bonne nouvelle dans une story Instagram: