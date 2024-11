Le cyclone de Noël dépasse le cap de 500 000$ au box-office!

Produit par Les Productions KOTV, Le Cyclone de Noël réunit les personnages attachants de la série télé dans une aventure festive et pleine de rebondissements. Les fans seront ravis de retrouver Christine Beaulieu, Véronique Cloutier, Patrick Hivon, Danielle Proulx, Luc Senay, Emi Chicoine, Juliette Aubé, Joey Bélanger et bien d’autres acteurs adorés. La réalisation d’Alain Chicoine, combinée au scénario signé par Dominic Anctil, Marie-Élène Grégoire et Louis-Philippe Rivard, insuffle une touche d’humour et d’émotion qui plaît à tous les âges.

«Sortir un film de Noël début novembre était un pari risqué. Nous sommes extrêmement heureux des premiers résultats au box-office et de la réponse du public qui adore le film. L'équipe est inondée de messages d'amour et de commentaires positifs, on leur réclame même une suite! Je tiens par ailleurs à remercier les propriétaires de salles de cinéma qui nous accompagnent dans cette belle aventure qu'est Le cyclone de Noël!», déclare Christian Larouche, président de Les Films Opale.

«Merci au public d’avoir adopté la famille du cyclone, mais surtout d’être au rendez-vous pour soutenir le cinéma québécois!», indique Louis Morissette, président du Groupe KO.