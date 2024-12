Megan Brouillard s'invite chez Véronique Cloutier et Louis Morissette, voyez la vidéo

Tout au long de la vidéo, on se demande quel est le but de celle-ci. À la toute fin, on apprend qu’elle fait la promotion des spectacles de Megan Brouillard, Chiendent, et de Louis Morissette, Sous pression.

Les deux humoristes sont en tournée partout au Québec dans les prochaines semaines. Une paire de billets pour assister à l’un de leurs spectacles peut être un très beau cadeau de Noël.

Un bon coup publicitaire pour le duo.