Lara Fabian rêve d'un duo avec cette grande star internationale!

Selon Lara, ce projet ferait écho à leur philosophie commune et à leur sensibilité artistique: «Céline et moi, on a énormément de choses en commun, parce que je pense que, toutes les deux, on a le cœur à la bonne place.»

Mettre fin à une «rumeur inventée»

Profitant de son passage en studio, Lara Fabian a aussi tenu à dissiper une vieille rumeur: celle d’une supposée rivalité entre Céline Dion et elle!

«Je ne crois pas à cette guerre qui a été inventée par les médias. [...] Deux ou trois artisans de cette histoire ont fait du mal, pas qu’à elle ou à moi, mais à tous les gens qui nous aiment et qui se sont sentis obligés de choisir.»

Pour Lara, cette comparaison est aussi absurde que d’opposer des icônes comme Whitney Houston, Ella Fitzgerald ou encore Mariah Carey et Barbra Streisand.

«On aime toutes ces voix. Elles nous touchent pour des raisons différentes.»