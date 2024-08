Céline Dion: L'identité du mystérieux accompagnateur avant sa performance aux JO révélée

Cette performance surprise de Céline Dion au sommet de la Tour Eiffel restera gravée dans les mémoires comme un moment de pure magie et de résilience! Entourée de son équipe fidèle et soutenue par des proches dévoués, la chanteuse a prouvé une fois de plus son indomptable esprit et son talent inégalé.

