Lara Fabian revient sur son trouble alimentaire, une «stratégie terrible»

Le nouvel album de Lara Fabian est enfin arrivé!

Ce 17e disque studio s'intitule Je suis là. Nous avions déjà eu un aperçu de cet opus à la fois intime et puissant avec les extraits Ta peineetJe t’ai cherché, lancés plus tôt cette année, et on découvre avec bonheur les autres chansons cette semaine!

Au total, Lara Fabian a écrit 10 nouvelles pièces avec l'artiste Slimane.

«On s’est assis, on a beaucoup parlé et on a écrit, dans une urgence de dire tout haut ce qu’on pense tout bas», explique la star. Ensemble, ils ont abordé des thèmes comme l’amour, les blessures, les croyances auto-limitantes et les messages éloquents du corps.

