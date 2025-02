Un vinyle pour célébrer les 35 ans d'Unison de Céline Dion

Pour souligner cet anniversaire, une édition limitée du vinyle sera mise en vente à partir du 11 avril. Les chansons ont été soigneusement mastérisées à partir des bandes maîtresses analogiques originales, garantissant une qualité sonore exceptionnelle. Disponible sur le site de Sony Music Canada, le vinyle sera offert au prix d’environ 40 $, et les précommandes sont déjà ouvertes.

Unison comprend dix titres marquants, dont Where Does My Heart Beat Now, la première chanson de Céline à atteindre le top 10 aux États-Unis. À l’époque, l’artiste de Charlemagne avait justifié son virage anglophone en déclarant :

«La raison pour laquelle j’ai enregistré tout un album en anglais, c’est parce que c’est un grand monde, je veux le voir. Je suis une chanteuse et je veux chanter pour tout le monde!»