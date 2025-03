De fausses chansons de Céline Dion envahissent les plateformes: son équipe réagit!

L’équipe de Céline Dion met en garde ses fans

Face à cette situation, l’équipe de Céline n’a pas tardé à réagir. En story Instagram, un message officiel a été publié pour alerter les fans de la chanteuse:

«Il a été porté à notre attention que de la musique générée par intelligence artificielle, non autorisée, prétendant contenir des performances musicales de Céline Dion, ainsi que son nom et son image, circule actuellement en ligne et sur diverses plateformes de services numériques.

Veuillez noter que ces enregistrements sont faux, non approuvés et ne font pas partie de sa discographie officielle.»

Une mise au point claire, visant à éviter toute confusion.