Katherine Levac nous fait craquer avec cette adorable vidéo de ses garçons

Katherine Levac réagissait ainsi à une story de Sarah-Jeanne Labrosse dans laquelle son fils Lawrence affirme, tout confiant, « crain » en voyant une locomotive sur un chemin de fer.

C’est d’ailleurs pourquoi l’humoriste a identifié son amie, lui montrant qu’elles étaient toutes les deux aux prises avec des fans de ce moyen de transport ! Et Sarah-Jeanne Labrosse a récidivé, enregistrant son fils en train de dire à nouveau le mot qu’on ne se tanne pas d’entendre.

On est fans de ces petits moments privilégiés entre mère et fils, dans un cas comme dans l’autre. Et on a presque envie d’adopter cette façon de nommer le transport ferroviaire : des « crains ». Vous embarquez ?