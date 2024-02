Sarah-Jeanne Labrosse partage une réflexion importante sur les enfants et les médias sociaux

Sarah-Jeanne Labrosse a partagé une réflexion intéressante concernant les photos des enfants publiés sur les réseaux sociaux, cette semaine.

La comédienne a publié des photos d'un article qu'elle a lu dans un magazine sur ce sujet qui touche de nombreux parents. On y apprend entre autres qu'avant l'âge de 12 ans, un enfant se retrouvera en moyenne avec 1300 photos de lui en ligne partagées par ses parents, et que cela peut avoir des conséquences et engendrer des problèmes à long terme.