Katherine Levac: Voyez toutes les photos du tapis rouge de la première de L'Homme de ma vie

Katherine Levac, humoriste incontournable de sa génération, remonte enfin sur les planches pour notre plus grand plaisir. Son premier spectacle Velours avait ravi unanimement public et critiques, sa captation de spectacle Grosse (disponible sur Crave) nous a offert une fenêtre sans filtre sur sa grossesse de jumeaux. Nous la retrouvons aujourd’hui fidèle à elle-même, vive, sarcastique, tranchante, portant un regard décalé sur notre réalité. Son humour pince-sans-rire et intelligent est une garantie de soirée réussie.

Pour les billets, c'est ici!