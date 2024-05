Sarah-Jeanne Labrosse se livre sur le tournage de Bellefleur à la fois chargé et précieux

Un personnage imparfait

Dans Bellefleur, Sarah-Jeanne joue le personnage de Claudie qui est médecin généraliste et qui est enceinte de son premier enfant avec son chum Maxime interprété par Maxime de Cotret. Ce dernier a d’ailleurs de la difficulté à accepter que leur bébé ne sera pas comme les autres, ce qui crée des frictions entre eux.

«C’est une fille de famille, d’amitié, mais elle a un petit côté un peu sans filtre. Elle manque un peu de tact des fois, et j’aime ça. Elle n’est pas tout le temps douce, gentille et parfaite. Elle est imparfaite et c’est bin le fun de même», a décrit Sarah-Jeanne à propos de Claudie.