Katherine Levac partage la plus adorable vidéo de ses jumeaux au café

Katherine Levac a publié une rare vidéo de ses jumeaux et la scène est vraiment adorable.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



Katherine Levac était de passage au café Mikko Espresso & boutique à Hudson et elle n'y est pas allée seule. En effet, ses jumeaux Ben et Mathias, âgés de deux ans et demi, étaient présents avec elle et son frère Fred.

La scène que l'humoriste a partagé via les réseaux sociaux est trop mignonne. On peut y voir les deux bambins en train de laver les vitres du café, une petite serviette à la main avec comme mentor, le frère de Katherine qui leur dit comment faire sur un ton humoristique. Les deux garçons sont vraiment adorables dans leur tenue estivale à rayures.



On souhaite à Katherine Levac un bel été rempli de temps de qualité en famille!

