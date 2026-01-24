Karine Gonthier-Hyndman partage de tendres photos avec son bébé

Début du contenu principal.
Karine Gonthier-Hyndman vit présentement un chapitre tout nouveau… et franchement adorable!
Maman depuis un peu plus d’un mois, la comédienne a partagé dans les derniers jours de douces photos avec son bébé sur ses réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de ceux qui la suivent!
Voici le petit prince de la comédienne:
Habituellement très discrète lorsqu’il est question de sa vie privée, Karine Gonthier-Hyndman n’a jamais été du genre à étaler son quotidien sur Instagram.
Mais depuis la naissance de son enfant, on sent qu’elle savoure pleinement cette nouvelle réalité et elle a récemment fait une petite exception en laissant entrevoir quelques instants de ce bonheur tout simple!
Dans une série de clichés publiés en stories Instagram, on peut voir l’actrice en mode cocon, blottie avec son bébé, et aussi aux côtés de son conjoint.
La comédienne a donné naissance le 7 décembre dernier, et découvre donc depuis quelques semaines les joies (et le tourbillon!) de la maternité pour la première fois.
Rappelons que Karine Gonthier-Hyndman s’est notamment fait connaître du grand public avec plusieurs rôles marquants, dont celui de Carolanne, durant les premières semaines de la série Antigang et son rôle phare dans le film Deux femmes en or.
