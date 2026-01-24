Karine Gonthier-Hyndman partage de tendres photos avec son bébé

Habituellement très discrète lorsqu’il est question de sa vie privée, Karine Gonthier-Hyndman n’a jamais été du genre à étaler son quotidien sur Instagram.

Mais depuis la naissance de son enfant, on sent qu’elle savoure pleinement cette nouvelle réalité et elle a récemment fait une petite exception en laissant entrevoir quelques instants de ce bonheur tout simple!

Dans une série de clichés publiés en stories Instagram, on peut voir l’actrice en mode cocon, blottie avec son bébé, et aussi aux côtés de son conjoint.