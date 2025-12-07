Voyez vos vedettes préférées sur le tapis rouge du Gala Québec Cinéma 2025

Passer au contenu principal
Le cinéma québécois a été célébré avec éclat ce dimanche lors de la 27e édition du Gala Québec Cinéma, présenté en collaboration avec Bell Média. L’événement, tenu en direct des Grandé Studio à Montréal, a mis en lumière le talent et la diversité de l’industrie cinématographique d’ici!

Diffusé sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca, le gala a été animé par Phil Roy, qui a livré une prestation à la fois dynamique et nuancée. L’animateur a su conjuguer humour et sensibilité, fidèle à lui-même!

Avant le début des festivités, le tapis rouge a eu lieu en grandes pompes! Les vedettes présentes n’ont pas manqué de faire tourner les têtes avec leurs tenues glamour. Entre robes spectaculaires, costumes impeccables et touches d’audace, le tapis rouge n'a pas manqué de nous épater!

Sans plus attendre, voyez vos vedettes préférées sur le tapis rouge du Gala Québec Cinéma!

Lesquels de ces looks ont volé votre cœur?

Évelyne Brochu © Karine Paradis
Karine Vanasse © Karine Paradis
Laurence Leboeuf © Karine Paradis
Éveline Gélinas et Vincent-Guillaume Otis © Karine Paradis
Jean-Francois Nadeau et Madeleine Péloquin © Karine Paradis
Anne-Élisabeth Bossé et son amoureux Francis © Karine Paradis
Anne-Élisabeth Bossé © Karine Paradis
Chantal Fontaine © Karine Paradis
Chantal Fontaine et son mari Robert Lamarche © Karine Paradis
Viviane Audet et Robin-Joël Cool © Karine Paradis
Marie-Évelyne Lessard © Karine Paradis
Antoine Bertrand et Marguerite Laurence © Karine Paradis
Antoine Bertrand © Karine Paradis
Marguerite Laurence © Karine Paradis
Mlle Bottine © Karine Paradis
Mani Soleymanlou © Karine Paradis
Patrick Hivon © Karine Paradis
Amour Apocalypse © Karine Paradis
Louise Turcot et Gilles Renaud © Karine Paradis
Sophie Desmarais © Karine Paradis
Aurélia Arandi Longpré © Karine Paradis
Noah Parker © Karine Paradis
Paul Ahmarani © Karine Paradis
Comme le feu © Karine Paradis
Félix-Antoine Duval © Karine Paradis
Romane Lefebvre et Félix-Antoine Duval © Karine Paradis
Bergers © Karine Paradis
François Papineau © Karine Paradis
Une langue universelle © Karine Paradis
Danielle Fichaud © Karine Paradis
Catherine Chabot © Karine Paradis
Catherine Chabot et son amoureux Nicolas © Karine Paradis
Léa Pool © Karine Paradis
Michel Arcand et Léa Pool © Karine Paradis
Deux femmes en or © Karine Paradis
Chloé Robichaud © Karine Paradis
Menteuse © Karine Paradis
Mani Soleymanlou et Sophie Cadieux © Karine Paradis
Vil & Misérable © Karine Paradis
Alexis Martin © Karine Paradis
Anne-Marie Cadieux et Rachel Graton © Karine Paradis
Christine Beaulieu © Karine Paradis
Le cyclone de Noël © Karine Paradis
Emi Chicoine © Karine Paradis
Joey Bélanger © Karine Paradis
Juliette Aubé © Karine Paradis
Le cyclone de Noël © Karine Paradis
Lyraël Dauphin, Chanel Mings et Aurélia Arandi Longpré © Karine Paradis
Aksel Leblanc © Karine Paradis
Juliette Bharucha © Karine Paradis
La petite et le vieux © Karine Paradis
Noémie O'Farrell et Lysandre Ménard © Karine Paradis
Philippe Cormier © Karine Paradis
Marie-Christine Bergeron © Karine Paradis
Neil Elias © Karine Paradis
Vous n'êtes pas seuls © Karine Paradis
La bataille de Saint-Léonard © Karine Paradis
Maryse Legagneur © Karine Paradis
Le dernier repas © Karine Paradis
Léa Pool © Karine Paradis
Intercepted (Interceptés) © Karine Paradis

