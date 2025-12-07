Voyez vos vedettes préférées sur le tapis rouge du Gala Québec Cinéma 2025

Le cinéma québécois a été célébré avec éclat ce dimanche lors de la 27e édition du Gala Québec Cinéma, présenté en collaboration avec Bell Média. L’événement, tenu en direct des Grandé Studio à Montréal, a mis en lumière le talent et la diversité de l’industrie cinématographique d’ici!

Diffusé sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca, le gala a été animé par Phil Roy, qui a livré une prestation à la fois dynamique et nuancée. L’animateur a su conjuguer humour et sensibilité, fidèle à lui-même!

Avant le début des festivités, le tapis rouge a eu lieu en grandes pompes! Les vedettes présentes n’ont pas manqué de faire tourner les têtes avec leurs tenues glamour. Entre robes spectaculaires, costumes impeccables et touches d’audace, le tapis rouge n'a pas manqué de nous épater!