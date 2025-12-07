Rare apparition pour Vincent-Guillaume Otis et son amoureuse connue

Il y avait de l’amour sur le tapis rouge dimanche soir… et pas juste un peu!

Pour la 27e édition du Gala Québec Cinéma, un couple qu’on voit rarement ensemble en événement glamour a attiré tous les regards: Vincent-Guillaume Otis et sa conjointe, Éveline Gélinas.

On le sait, le comédien vedette de Les Armes, en nomination pour Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien pour son rôle dans La petite et le vieux, est plutôt discret lorsqu’il s’agit de sa vie personnelle.