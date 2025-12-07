Rare apparition pour Vincent-Guillaume Otis et son amoureuse connue

Début du contenu principal.
Il y avait de l’amour sur le tapis rouge dimanche soir… et pas juste un peu!
Pour la 27e édition du Gala Québec Cinéma, un couple qu’on voit rarement ensemble en événement glamour a attiré tous les regards: Vincent-Guillaume Otis et sa conjointe, Éveline Gélinas.
On le sait, le comédien vedette de Les Armes, en nomination pour Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien pour son rôle dans La petite et le vieux, est plutôt discret lorsqu’il s’agit de sa vie personnelle.
Alors quand Éveline et lui choisissent de fouler un tapis rouge bras dessus bras dessous, c’est un petit événement en soi!
Pour l’occasion, le duo avait choisi un look parfaitement coordonné. Les deux portaient le noir de façon chic et assumée: un agencement simple mais efficace, qui leur donnait une allure élégante et sans effort!
Pour voir tous les looks de la soirée des vedettes du cinéma, c’est par ici! Pour connaître tous les gagnants de la cérémonie, c'est ici!
